СБУ накрыла крупный конвертационный центр, через который "прокачали" миллиард гривен

На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность конвертационного центра, который обеспечивал минимизацию налоговой нагрузки для предприятий региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, организовал «предприятие» местный коммерсант. Фигуранты предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Организаторы предоставляли клиентам возможность формировать искусственный налоговый кредит, а часть средств переводили в наличные.

По предварительным оценкам, через конвертцентр в течение 2019−2020 года прошел примерно миллиард гривен. Точный размер ущерба, причиненного государству, еще уточняется.

Сотрудники СБУ с привлечением спецподразделения ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 миллиона гривен, незаконно переведенных в наличные.

В офисах и по месту жительства фигурантов дела, в т. ч. в служебном помещении налоговой службы правоохранители провели 13 санкционированных обысков, изъяв более 230 000 евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 000 долларов США и более 20 тыс. фунтов стерлингов. Также обнаружено компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, в июне в Одессе правоохранители прекратили деятельность конвертационного центра, переводившего деньги клиентов в Российскую Федерацию.

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