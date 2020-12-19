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Происшествия

Маска не помогла: задержан мужчина, напавший на журналистку в день поминовения жертв Голодомора

11:48 19 декабря 2020
Нападение

Полиция Киева нашла и предъявила подозрение 31-летнему киевлянину, который напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес, когда она вела трансляцию мемориальных мероприятий по поминовению жертв Голодомора. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Несмотря на то, что нападающий был в маске и капюшоне и на камеру попали лишь его глаза и 1/5 часть лица, полицейские Киева определили личность нападавшего. Теперь он будет отвечать за свои действия. Задержанный ранее не судим. Почему он проявил агрессию к девушке журналисту пояснить не может. Когда его задерживали полицеские, он был очень удивлён что его удалось найти. Он думал, что маска и капюшон не даст опередить его личность. Но не тут то было! За препятствие деятельности журналиста, он получит подозрение по статье 171 Криминального кодекса Украины. Дальше дело за судом», — написал замминистра.

Как писали «ФАКТЫ», ранее медиасообщество разделилось в своем отношении к инциденту с журналисткой Товкес. Нашлись те, кто считает агрессию в адрес представительницы телеканала заслуженной и закономерной.

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