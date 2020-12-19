Не выдержала напряжения: на львовском курорте задымилась новогодняя елка

В Трускавце на Львовщине праздник открытия городской елки омрачился ЧП — при попытке зажечь праздничную иллюминацию с новогодней красавицы повалил густой дым.

Видео показал местный ресурс «Варто-Галицкие новости».

Справедливости ради, организаторы все же пытались спасти праздник и несколько раз включить огни снова, но облако черного дыма у верхушки елки появлялось каждый раз.

Оперативно проведенное расследование показало, что причиной дыма стало короткое замыкание, поэтому на место вызвали электриков и спасателей.

Напомним, ранее сеть рассмешило главное новогоднее «дерево» Симферополя в аннексированном Крыму.

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