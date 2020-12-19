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Происшествия

Украинцы попали в плен: пираты захватили судно с шестью гражданами нашей страны на борту

19:10 19 декабря 2020
корабль

В районе популярного у пиратов Гвинейского залива на днях было атаковано судно Stevia с шестью украинцами на борту. Нападение на корабль произошло у берегов Нигерии, сообщает морской портал Seafarers Journal.

О захвате, который произошел 16 декабря, сообщила дочь одного из моряков.

По ее информации, на судне Stevia отец работает старшим помощников капитана и он точно в числе заложников, но сторона судовладельца и агента никакой информации о ЧП не дает.

Девушка уточнила, что из 8 заложников — 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер). На судне осталось 7 членов экипажа.

«Обращаюсь к вам за помощью. В Нигерии было взято в плен 8 человек (6 украинцев) из сухогруза Stevia, хозяевами которого с мая 2020 года стали албанцы. Среди заложников мой папа — Резниченко Семен Иванович (40 лет), старший помощник капитана, гражданин Украины. К сожалению, имена других членов экипажа, попавших в плен, мне неизвестны», — говорится в обращении дочери захваченного моряка.

По ее словам, сторона судовладельца и агента с родственниками на связь не выходит, на письма, сообщения, звонки не отвечает. У родственников моряков нет никакой информации о своих близких и состоянии их здоровья.

Дочь старпома также заявила, что у экипажа были проблемы с водой и провизией.

Напомним, Гвинейский залив пользуется недоброй славой — там часто пираты нападают на коммерческие суда. Так в июле этого года был захвачен танкер Curacao Trader с 15 членами экипажа, среди которых граждане Украины и России. Ранее в плен попали семь украинских моряков с судна MSC Talia F.

Фото facebook.com/seafarersjournal

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