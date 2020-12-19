Катался на санках и ударился головой: под Харьковом трагически погиб 11-летний ребенок
В селе Новоселовка на Харьковщине в День святого Николая произошла трагедия — погиб 11-летний мальчик.
Сообщение в полицию поступило 19 декабря в 13:30.
По предварительным данным, ребенок съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Мальчик умер до приезда медиков.
Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.
Напомним, 10 дней назад произошла трагедия под Львовом. Там погиб двухлетний мальчик, который играл зажигалкой и случайно поджег себя. А в Николаеве ребенок погиб под завалами песка, когда гулял по 3-метровому песчаному склону.
Фото hk.npu.gov.ua/
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