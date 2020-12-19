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Происшествия

Катался на санках и ударился головой: под Харьковом трагически погиб 11-летний ребенок

22:04 19 декабря 2020
горка

В селе Новоселовка на Харьковщине в День святого Николая произошла трагедия — погиб 11-летний мальчик.

Сообщение в полицию поступило 19 декабря в 13:30.

По предварительным данным, ребенок съезжал с горки на санках, упал и ударился головой. Мальчик умер до приезда медиков.

Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

Напомним, 10 дней назад произошла трагедия под Львовом. Там погиб двухлетний мальчик, который играл зажигалкой и случайно поджег себя. А в Николаеве ребенок погиб под завалами песка, когда гулял по 3-метровому песчаному склону.

Фото hk.npu.gov.ua/


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