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Происшествия

Смертельное ДТП под Ровно: на трассе столкнулись пять автомобилей

21:26 20 декабря 2020
дтп

Вечером 20 декабря на трассе Киев — Чоп в районе города Ровно столкнулись сразу пять автомобилей. Как говорят в полиции, один из водителей погиб до приезда медиков, еще один получил тяжелые травмы.

дтп

Авария случилась возле села Грушвица Ровенского района. Микроавтобус «Mercedes-Benz» ехал в направлении Львова и столкнулся с «Mercedes». Автомобиль отбросило на встречную полосу, где как раз ехал «Peugeot Partner». Водитель «Peugeot» погиб от полученных травм.

Тем временем потерявший управление микроавтобус столкнулся с грузовиком «Iveco» и автомобилем «Ford Mondeo», ехавшими в Ровно. Водитель грузовика с тяжелыми травмами госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины поврежден позвоночник.

Видео с места происшествия подтверждает, что трасса не обледеневшая, дорожное полотно в нормальном состоянии.

Поврежденные транспортные средства уже отбуксированы с дороги, движение разблокировано. Полиция выясняет, кто из водителей нарушил правила.

Напомним, на том же участке трассы Киев — Чоп недавно случилось смертельное ДТП — погибла беременная, которую везли в роддом.

Фото charivne.info

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