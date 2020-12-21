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Происшествия

Нервный сосед подстрелил ребенка из-за фейерверка в Николаеве

9:16 21 декабря 2020
Пистолет

В Николаеве нетрезвый мужчина, которого разозлила компания, запускавшая фейерверк, открыл огонь из пистолета, ранив 10-летнего мальчика.

Как сообщают в ГУНП в Николаевской области, ЧП произошло во дворе дома по ул. Громадянской. Супружеская пара вместе со знакомыми и детьми вышла во двор, чтобы запустить фейерверк. Это не понравилось соседу, который подошел к компании с битой и пистолетом. Он начал стрелять и попал в ребенка.

Взрослые скрутили мужчину, отобрали у него оружие и вызвали полицию. Патрульные, прибывшие на место ЧП, задержали нетрезвого 45-летнего злоумышленника и изъяли пистолет не огнестрельного действия. Раненого мальчика «скорая» увезла в больницу.

Открыто уголовное производство, квалификация — ч. 4 ст. 296 УК Украины («Хулиганство с применением оружия»). За совершенное преступление злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о ранении двоих полицейских под Киевом — правоохранители пострадали во время операции по задержанию членов разбойной группы. Один из злоумышленников открыл огонь по полицейским и бросил в их сторону гранату.

Фото ГУНП в Николаевской области.

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