Мосийчук сообщил об избиении нардепом Юрченко человека

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Юрченко, которого недавно избили в Киеве, стал участником еще одного инцидента. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, Юрченко под окнами своего дома избил человека, причинив ему легкие телесные повреждения.

«Сейчас материальное производство направлено на согласование генеральному прокурору Ирине Венедиктовой», — написал Мосийчук.

Ранее сообщалось, что Юрченко подрался в Раде с другим нардепом — Гео Леросом, видео этого инцидента попало в сеть.

Напоминаем, нардепа Александра Юрченко подозревают в получении взятки за внесение поправок в экологические законопроекты и в попытке получить 200 тысяч долларов для подкупа других нардепов с целью поддержки поправок в комитете.

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