Харьковские курсантки сплясали под «Воровайки»

Курсантки Харьковского национального университета МВД станцевали под песню «Наколочки» группы «Воровайки» — видео было размещено в соцсети. Этот факт прокомментировала пресс-служба вуза.

«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. Из-за указанного факта назначено служебное расследование», — говорится в сообщении.

Видео, на котором пятеро курсанток харьковского вуза танцуют под российскую блатную песню от группы «Воровайки», было загружено в ТікТок.

Напоминаем, группе «Воровайки» отменили запланированные концерты в украинских городах — площадки отказались подписывать договора с организаторами.

Ранее сообщалось, что «Воровайки» записали песню, в которой звучат оскорбления в адрес украинцев и угрозы «отобрать Одессу».

Фото: скриншот видео

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