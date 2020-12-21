27.99 / 28.26 33.90 / 34.36
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На Львовщине авто рухнуло с моста в реку: полиция спасла пассажира и пьяного водителя

19:06 21 декабря 2020
Автомобиль

В понедельник, 21 декабря, во Львовской области полицейские спасли из упавшего в реку автомобиля двух местных жителей. Об этом областная Нацполиция сообщает в своем Facebook.

Около полуночи «петлявший» на дороге «Фольксваген Кадди» слетел с моста. Момент падения видели сотрудники патрульной полиции. Одну пассажирку выбросило из легковушки, но в салоне остались водитель и еще один пассажир. Машина начала погружаться в воду. Правоохранители прыгнули в воду, один из них разбил окно и вытащил находившегося без сознания водителя.

Госпитализировали водителя, 19-летнего местного жителя, и 16-летнюю девушку, получившую телесные повреждения. Установлено, что водитель «Фольксвагена» находился в состоянии алкогольного опьянения — его привлекли к административной ответственности.

Напоминаем смертельное ДТП произошло на трассе Киев — Чоп: столкнулись пять машин.

Фото: Нацполиция

195

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Харламов

Асмус, прощай: Харламов сделал предложение известной певице

певец

"Просто до мурашек": Dan Balan презентовал песню со своей подопечной из "Голосу країни"

асмус

Бесстыжая Асмус в постели похвасталась встречей с сердцеедом Молочниковым

Dan Balan & Indi

«С Тиной было бы лучше»: Дан Балан получил «душераздирающее напоминание»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер