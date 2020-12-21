На Львовщине авто рухнуло с моста в реку: полиция спасла пассажира и пьяного водителя

В понедельник, 21 декабря, во Львовской области полицейские спасли из упавшего в реку автомобиля двух местных жителей. Об этом областная Нацполиция сообщает в своем Facebook.

Около полуночи «петлявший» на дороге «Фольксваген Кадди» слетел с моста. Момент падения видели сотрудники патрульной полиции. Одну пассажирку выбросило из легковушки, но в салоне остались водитель и еще один пассажир. Машина начала погружаться в воду. Правоохранители прыгнули в воду, один из них разбил окно и вытащил находившегося без сознания водителя.

Госпитализировали водителя, 19-летнего местного жителя, и 16-летнюю девушку, получившую телесные повреждения. Установлено, что водитель «Фольксвагена» находился в состоянии алкогольного опьянения — его привлекли к административной ответственности.

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Фото: Нацполиция

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