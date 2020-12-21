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Происшествия

ЧП на Шулявском мосту: названа неожиданная версия

19:08 21 декабря 2020
ЧП на Шулявском мосту: названа неожиданная версия

Скандальное падение опор освещения на Шулявском путепроводе могло быть результатом диверсии. Об этом заявил директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко, говоря о первых результатах проведенного обследования опор. Его заявление приводит Вечерний Киев.

«Относительно ситуации с самим падением столбов — здесь можно рассматривать две причины: системная ошибка или целенаправленная диверсия», — рассказал директор, успокоив, что повторения инцидента с Шулявским мостом ожидать не стоит.

По его словам, при строительстве этого моста могли быть допущены ошибки, например «какой-то халтурщик-сварщик… решил в пятницу скорее закрыть смену».

Точную причину падения конструкций эксперты КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» должны определить в ближайшие дни.

Напомним, сразу три опоры освещения на Шулявском путепроводе упали на дорогу 15 декабря. Чудом обошлось без жертв. По факту падения опор на стратегическом объекте мэрия обратилась в полицию.

Фото Киев Оперативный

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