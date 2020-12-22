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Происшествия

Связали и угрожали: в Броварах посреди ночи ограбили семью мэра

10:46 22 декабря 2020
Грабители

Под Киевом минувшей ночью напали на мэра Броваров Игоря Сапожко. Как сообщает источник Обозревателя, целью злоумышленников было ограбление.

Забравшись в дом градоначальника, они связали мэра, его жену и ребенка, после чего, угрожая оружием, забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия.

Игорь Сапожко

После инцидента полиция открыла уголовное производство. Поиски грабителей продолжаются.

Официального сообщения от полиции по поводу случившегося пока нет.

Напомним, ранее в Коломые Ивано-Франковской области полицейские задержали двух граждан Румынии, которые втерлись в доверие к 80-летнему жителю Коломыи и похитили из его дома большую сумму денег. Пенсионеру они представились немецкими кардиологами, которые могут помочь в лечении болезни сердца пострадавшего.

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