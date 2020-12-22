Пойман злодей, из-за которого страдали национальные сборные Украины

Сотрудники спецслужбы задержали коммерсанта, который занимался поставкой продукции для нужд Национальных сборных Украины, однако его товары не соответствовали качественным характеристикам или же поступали несвоевременно.

Как сообщают в СБУ, предпринимателя уличили в попытке дать взятку чиновникам одного из госпредприятий, подчиненных Министерству молодежи и спорта, дабы те за мзду изменили условия тендеров.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд Национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предложил чиновникам за „закрытие глаз“, составила более двух миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Также в СБУ отмечают, что коммерсант использовал механизм «тендерного троллинга» — подконтрольные ему структуры участвовали в торгах с аномально низкими ценовыми предложениями.

Фактически же у дельца не было товаров, которые были предметом закупок — он выходил на легальных производителей продукции, проигравших ему тендер, и предлагал продать ему продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал «откупиться» от него за отказ от победы в торгах.

«В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали фигуранта и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды», — добавили в Службе безопасности.

Ранее СБУ в Днепропетровской области «накрыла» конвертцентр, через который за 2019−2020 годы «прошло» около миллиарда гривен. Центр занимался минимизацией налоговой нагрузки для регионального бизнеса.

Фото со странички СБУ в соцсетях.

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