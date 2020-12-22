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«Как саранча»: телеведущий рассказал о попытке ограбления его жены на улице в Киеве

12:42 22 декабря 2020
Карманник

Тележурналист Константин Грубич рассказал, как его супруга едва не стала жертвой ограбления — в толпе у почтамта на станции метро «Левобережная» стая подростков-ромов пыталась влезть в ее наплечный рюкзак.

Они молниеносно открыли накладной карман, молниеносно «растворились» в темноте, когда Светлана почувствовала попытку грабежа.

«Тактика следующая: по двое с обеих сторон, двое сзади, а седьмой в этом „круге“ грабит. Делают вид, что они не вместе», — рассказал Грубич в Facebook.

По его словам, после замечания проходимцы собрались в кучку и направились «потрошить» других зевак, однако через полчаса журналист с супругой увидели их на том же месте у метро.

Напомним, в столичной полиции наиболее криминогенными местами в Киеве, где происходит наибольшее количество краж, считают метро, железнодорожный вокзал и центр города.

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«Как саранча»: телеведущий рассказал о попытке ограбления его жены на улице в Киеве

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