Оскандалившегося стрельбой бизнесмена застрелили в Ровно

В Ровно вечером 21 декабря произошла стрельба по улице Льонокомбинатовская. Как сообщает телеканал Ровно 1, жертвой стал местный предприниматель Эдуард Патис.

Ему принадлежит кафе, которое находится на этой же улице.

По неподтвержденным данным, стрелок уже задержан и дает показания. У них с погибшим якобы возник конфликт, который и привел к гибели Патиса.

Примечательно, что в феврале 2019 года сам Патис устроил стрельбу на улице Фабричной. Он применил травматическое оружие в отношении двух нетрезвых мужчин, однако до жертв тогда не дошло.

Напомним, ранее в Николаеве недовольный поведением подростков местный житель открыл по ним стрельбу из травматического пистолета. На видео, обнародованном местным интернет-ресурсом, четко видно, что мужчина сидел на скейт-площадке, мешая скейтерам.

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