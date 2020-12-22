Вырезал всю семью: на Донбассе раскрыли жуткое тройное убийство

Сотрудники полиции и прокуратуры Донецкой области раскрыли убийство семьи, совершенное в Славянске 19 декабря. Как сообщили в областном главке полиции, к преступлению причастен ранее судимый местный житель.

Сначала мужчина убил своего знакомого, а затем — его сожительницу и 79-летнюю мать.

Тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружил коммунальщик и сообщил в полицию.

Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего, а также обнаружили тела еще двух убитых женщин с ножевыми ранениями.

Полицейские установили, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей. Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего — 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло.

Пытаясь избежать ответственности за тройное убийство, подозреваемый скрывался от полиции у знакомых.

По факту убийства возбуждено уголовное производство. Мужчина задержан.

Ранее «ФАКТЫ» писали об убийстве в Харьковской области, где 58-летний злоумышленник убил бывшую невестку отверткой и закопал тело в карьере.

225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter