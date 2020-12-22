После избиения шансов выжить не было: трагическая история мужчины, ставшего донором для четырех человек

Донором для четырех пациентов, которым на днях пересадили сердце, почки и печень, стал 39-летний Назар Тополюк из Ровно. Мужчину жестоко избили и уже умирающего подкинули к местной больнице. Шансов выжить у него не было.

Семья мужчины дала согласие на трансплантацию, чтобы его органы спасли жизни другим людям, пишет «Обозреватель».

В свой последний день жизни, 15 декабря, Назар ушел из дома днем и больше не вернулся. Вечером его мама Галина Геннадьевна набирала номер телефона сына, но он был отключен.

Сестра Назара, которая была на заработках в Польше, на следующее утром увидела в интернете фото и новость о том, что возле больницы около 4 часов утра 16 декабря нашли мужчину с разбитой головой. Это был Назар. По словам врачей, его привезли и бросили, с такими травмами он бы сам не дошел.

После того, как медики констатировали смерть головного мозга, семья дала согласие на пересадку органов. По словам родных Назара, денег им никто не платил. Больница помогла с организацией похорон.

Сам Назар Тополюк окончил коммерческий техникум в Ровно. Зарабатывал ремонтами, ездил на заработки в Польшу. Был женат, но брак не сложился, детей у него не было.

Сестра вспоминает, что брат был умным и талантливым парнем. Много читал. Был веселым, отзывчивым, добрым человеком. Никогда и никому не сделал ничего плохого. Прекрасно играл на гитаре. Его самой большой мечтой было иметь счастливую семью и уютную квартиру.

Он очень переживал из-за того, что в свое время их отец ушел из семьи и оставил его с младшей сестричкой на воспитание маме. Мама Назара, Галина Геннадьевна, преподаватель в лицее. Пожилая мама, сестра Вита с мужем и сыном живут в однокомнатной квартире на первом этаже панельного дома. В этой квартире жил и Назар.

По словам сестры, решение дать согласие на трансплантацию было сложным. Приняли его, посоветовавшись со священником, который сказал, что все грехи Назара отпущены и он попадет в рай.

Фото «Обозреватель»

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