Пьяный мотоциклист устроил киевским копам настоящее шоу

Во вторник, 22 декабря, в Киеве на Севастопольской площади экипаж патрульной полиции заметил мужчину, пытающегося сесть на поврежденный мотороллер Yamaha.

Как выяснилось, водитель не справился с управлением и въехал в металлический забор. Затем он пытался сбежать от заметивших его копов с заблокированным передним колесом скутера.

Подъехав ближе, инспекторы увидели мужчину с очевидными признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить произошедшее.

На нарушителя составили протоколы за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Внимание! На видео нецензурная лексика

Напомним, на Львовщине машина под управлением пьяного водителя рухнула с моста в реку. Полиция спасла пассажира и самого водителя.

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