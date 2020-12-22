Пьяный мотоциклист устроил киевским копам настоящее шоу
Во вторник, 22 декабря, в Киеве на Севастопольской площади экипаж патрульной полиции заметил мужчину, пытающегося сесть на поврежденный мотороллер Yamaha.
Как выяснилось, водитель не справился с управлением и въехал в металлический забор. Затем он пытался сбежать от заметивших его копов с заблокированным передним колесом скутера.
Подъехав ближе, инспекторы увидели мужчину с очевидными признаками алкогольного опьянения, который не смог объяснить произошедшее.
На нарушителя составили протоколы за нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Внимание! На видео нецензурная лексика
Напомним, на Львовщине машина под управлением пьяного водителя рухнула с моста в реку. Полиция спасла пассажира и самого водителя.11
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter