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Происшествия

Из Украины пытались тайно вывезти уникальную скрипку Страдивари

15:59 23 декабря 2020
скрипка

Из Украины пытались вывезти уникальную скрипку Stradivarius, изготовленную в 1687 году. Как сообщают пограничники, ценнейший музыкальный инструмент был обнаружен у иностранца, выезжавшего из Украины в Румынию. Уникальную скрипку у гражданина Болгарии изъяли и передали на экспертизу.

страдивари

Каким образом скрипка Страдивари могла оказаться в Украине, сейчас выясняется. Ранее похожий инструмент был изъят пограничниками на КПП «Марьинка»: скрипку работы великого итальянского мастера пытались вывезти на оккупированную территорию. Тогда правоохранители не исключали, что инструмент Страдивари мог быть украден из приватной или музейной коллекции и готовился к перепродаже.

скрипка

Антонио Страдивари изготавливал скрипки с 1666 года, но самыми ценными являются инструменты 1704−1725 годов. Стоимость некоторых изделий от Страдивари доходит до 200 млн долларов. Более ранние работы, например, альт, изготовленный в 1667 году, был выставлен на аукционе за 45 миллионов долларов.

Считается, что в музеях и у частных коллекционеров могло сохраниться до 600 музыкальных инструментов авторства Страдивари, в том числе около двухсот скрипок.

Скрипки ученика Страдивари — Джованни Батиста Гваданини — также оцениваются очень высоко. Стоимость музыкального инструмента 1773 года, привезенного в Киев на концерт «Секреты Страдивари», составляла два миллиона евро.

Фото dpsu.gov.ua

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