Майор, сбивший курсанток в Киеве, отказался платить за их лечение

В Киеве состоялось очередное заседание суда по делу о ДТП во дворе Украинской военно-медицинской академии. 25 августа майор-преподаватель на своем автомобиле наехал на трех курсанток и искалечил девушек. Как сообщает Судебный репортер, на заседании 23 декабря майор отказался платить за лечение пострадавших. А суд разрешил подследственному выйти из СИЗО и провести праздники в домашней обстановке.

В ходе заседания майор заверил, что, пребывая на свободе, не сможет влиять на других фигурантов дела, поскольку в академии никого не знает. Как утверждал подследственный, он получил должность в военном колледже за две недели до ДТП и еще не успел ни с кем познакомиться. Судья объявила, что продлевает арест майору еще на 60 суток, но он может выйти из СИЗО под залог 168 тыс. гривен, если сдаст загранпаспорт и пообещает не общаться со свидетелями и потерпевшими.

Кроме того, на заседании стало известно, что подследственный не желает платить по гражданскому иску за лечение пострадавших девушек. От майора требовали компенсировать 249 тыс. гривен военному госпиталю, который взял на попечение травмированных курсанток.

Напомним, 25 августа трое курсанток военного колледжа пришли в академию за формой, а во дворе учебного заведения были сбиты автомобилем. Двоим курсанткам ампутировали по одной ноге. За рулем авто был майор, который должен был стать у девушек начальником курса. Следующее заседание суда назначено на 25 января.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

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