Суд вынес приговор "террористу", захватившему заложников в отделении почты в Харькове

Харьковчанину, три года назад захватившему заложников в отделении Укрпочты, вынесен приговор. 42-летнего Владимира Безуха осудили к 10 годам лишения свободы. Как сообщила прокуратура Харьковской области, мужчину признали виновным не только в захвате заложников, но еще и в незаконном выращивании конопли и в хранении наркотиков.

Приговор пока не вступил в силу, харьковчанин может подать апелляцию.

Захват почтового отделения в Харькове был совершен 30 декабря 2017 года. В тот момент в помещении находились трое сотрудников почты и шесть посетителей: четверо взрослых и двое детей. Злоумышленник заблокировал вход и пригрозил устроить взрыв. Мужчина требовал от полиции организовать ему освобождение человека из-под стражи.

Вечером того же дня все заложники были освобождены, а мужчина задержан. После ареста захватчик не мог внятно объяснить мотивы своей выходки. Он заявил, что никого брать в заложники не собирался. Позже на суде мужчина называл себя Мессией и Сыном Бога, а о случившемся на почте говорил как о попытке привлечь внимание к своей особе.

При обыске дома у харьковчанина было обнаружено, что он выращивал коноплю, а также хранил по месту жительства каннабис. Мать Безуха на допросе утверждала, что сын страдает от сильных головных болей, а потому вынужден употреблять наркотики.

Фото mediaport.ua

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