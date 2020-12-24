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Происшествия

Взрыв в Приватбанке устроили на Троещине

8:28 24 декабря 2020
банкомат

В Киеве на Троещине неизвестные пытались украсть деньги из отделения ПриватБанка. Фото с места событий приводят Вартові еспресо. Внимание воров привлек терминал самоообслуживания — его попробовали взорвать, но до кассет с наличностью воры так и не добрались.

Взрыв в ПриватБанке на улице Градинской прогремел глубокой ночью. Подрывники не угадали с количеством взрывчатки, а потому добраться до денег внутри терминала ворам не удалось. Зато взрывной волной было повреждено помещение банка, входные двери и припаркованный рядом автомобиль.

На месте работают взрывотехники и следственная группа.

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