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Происшествия

Никакая не диверсия: названа причина ЧП на Шулявском мосту в Киеве

18:34 24 декабря 2020
ЧП

Установлена причина падения трех опор освещения, произошедшего 15 декабря на обновленном Шулявском путепроводе. Это случилось из-за заводского брака, сообщает The Village Україна.

Журналисты обратились в КГГА, где им сказали, что столбы упали из-за заводского брака — причиной стало разрушение сварочного шва, находившегося в основе конструкции опор освещения. Это выявили специалисты Института электросварки имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций.

Выяснилось, что на момент монтажа завод-производитель предоставил сертификат качества. При установке конструкции визуально определить дефект было невозможно.

При проверке конструкций моста обнаружены аналогичные повреждения сварных швов. В КГГА считают, что ответственность за восстановление опор освещения на мосту должен понести генподрядчик — ему предстоит за свой счет устранить недостатки и возместить убытки пострадавшим при аварии.

Ранее высказывалась версия, что ЧП на Шулявском мосту могло быть результатом диверсии.

Фото: Киев Оперативный

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