Масштабное ДТП в Киеве: из-за приступа эпилепсии у водителя разбиты пять автомобилей
В четверг, 24 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием сразу пяти легковых автомобилей. Об этом Киев Оперативный сообщает на своей странице в Facebook.
Авария произошла на улице Короленковской. Очевидцы сообщили, что у водителя Audi произошел приступ эпилепсии, в результате его автомобиль потерял управление и нанес повреждения еще четырем машинам. Водителя Audi забрала скорая помощь.
В комментариях к видео пользователи удивляются тому, как больному эпилепсией мужчине удалось получить водительские права. При этом некоторые допускают, что приступ у мужчины мог случиться впервые.
Ранее сообщалось, что на Майдане Независимости из-за потери сознания водителем произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека и четверо получили травмы.
Фото: скриншот видео489
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