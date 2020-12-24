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Происшествия

Масштабное ДТП в Киеве: из-за приступа эпилепсии у водителя разбиты пять автомобилей

19:41 24 декабря 2020
Момент ДТП

В четверг, 24 декабря, в Киеве произошло ДТП с участием сразу пяти легковых автомобилей. Об этом Киев Оперативный сообщает на своей странице в Facebook.

Авария произошла на улице Короленковской. Очевидцы сообщили, что у водителя Audi произошел приступ эпилепсии, в результате его автомобиль потерял управление и нанес повреждения еще четырем машинам. Водителя Audi забрала скорая помощь.

В комментариях к видео пользователи удивляются тому, как больному эпилепсией мужчине удалось получить водительские права. При этом некоторые допускают, что приступ у мужчины мог случиться впервые.

Ранее сообщалось, что на Майдане Независимости из-за потери сознания водителем произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека и четверо получили травмы.

Фото: скриншот видео

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