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Арестован директор детдома, подозреваемый в сексуальном насилии над детьми

21:44 24 декабря 2020
Арестован директор детдома, подозреваемый в сексуальном насилии над детьми

В Измаиле под Одессой взяли под стражу директора специализированного дома ребенка, подозреваемого в сексуальном насилии и развращении несовершеннолетних воспитанников. Вместе с тем у него есть возможность выйти на свободу под залог, размер которого установлен в 168 тысяч гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Кроме того, Измаильский горрайонный суд удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется группой следователей Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области и Измаильского отдела полиции.

Напомним, с заявлением в полицию о том, что директор дома ребенка совершает развратные действия в отношении трех девочек 5−7 лет, обратилась одна из сотрудниц дома ребенка. Детей осмотрели медики и, по предварительному заключению, не нашли следов сексуального насилия, сами же малыши не рассказывают, делал с ними дядя что-то или нет. В присутствии психолога дети говорили, что ходили в кабинет к директору, где смотрели мультики и играли.

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