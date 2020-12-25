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Происшествия

«У копа снесло крышу»: потасовка полицейского и блогера под Киевом попала на видео

10:50 25 декабря 2020
Кулак

В сеть выложили видео конфликта с участием полицейского, который разбил камеру блогера.

Видео в социальные сети выложили «Вартові еспресо». В комментарии к видео утверждается, что в Киевской области полицейский напал на активистов.

С чего начался конфликт, не объясняется. На видео показано лишь, как представитель правоохранительных органов нецензурно ругается, а потом садится в автомобиль и пытается уехать. Человек, снимающий все на камеру, несколько раз ударяет по багажнику рукой. «Гражданин начал бить по машине, чтобы правоохранитель не убежал, в ответ тот сломал и выбросил камеру», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о нападении на журналистов в Харькове, которые снимали сюжет о самоубийстве женщины, которая задушила 10-летнего сына и покончила с собой.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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