Ребенок едва успел выскочить из авто: жуткий инцидент в Крыму попал на видео
В аннексированном Крыму внедорожник слетел с обрыва в пропасть. Все произошло в районе города-крепости Мангуп, и, к счастью, обошлось без жертв.
Автор видео, опубликованного в Instagram, считает, что внедорожник Mercedes «кубик» забыли поставить на ручной тормоз.
Сидевшему в нем ребенку в последний момент удалось выскочить. Об этом блогеру рассказал владелец авто, добавив, что очевидцы пытались удержать машину, но попытки были безуспешными.
Среди комментариев случившегося есть один «политический» — его автор считает, что так крымская земля пытается избавиться от «понаехов»,
Напомним, в конце весны легковой автомобиль упал с обрыва в Керчи. Водитель Lada Granta не справился с управлением, в результате машина скатилась с обрыва прямо в воду.156
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