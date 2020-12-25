Ребенок едва успел выскочить из авто: жуткий инцидент в Крыму попал на видео

В аннексированном Крыму внедорожник слетел с обрыва в пропасть. Все произошло в районе города-крепости Мангуп, и, к счастью, обошлось без жертв.

Автор видео, опубликованного в Instagram, считает, что внедорожник Mercedes «кубик» забыли поставить на ручной тормоз.

Сидевшему в нем ребенку в последний момент удалось выскочить. Об этом блогеру рассказал владелец авто, добавив, что очевидцы пытались удержать машину, но попытки были безуспешными.

Среди комментариев случившегося есть один «политический» — его автор считает, что так крымская земля пытается избавиться от «понаехов», т. е. наводнивших украинский Крым россиян.

Напомним, в конце весны легковой автомобиль упал с обрыва в Керчи. Водитель Lada Granta не справился с управлением, в результате машина скатилась с обрыва прямо в воду.

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