Смертельный пожар на железной дороге под Полтавой: погибли люди
Под Полтавой в ночь на 26 декабря сгорел вагон пассажирского поезда. Как сообщают спасатели, после ликвидации огня в вагоне обнаружили мертвыми двух человек. Причины возгорания выясняются. Также предстоит установить, как в ремонтируемом вагоне оказались люди.
Вагон находился на территории ремонтного подразделения «Укрзалізниці» в селе Копылы Полтавского района. Спасатели тушили пожар более трех часов. Вагон выгорел полностью: уничтожены облицовка стен и потолка, внутреннее оборудование.
Личности погибших должны установить полтавские судмедэксперты.572
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