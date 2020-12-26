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Происшествия

Смертельный пожар на железной дороге под Полтавой: погибли люди

16:33 26 декабря 2020
пожар

Под Полтавой в ночь на 26 декабря сгорел вагон пассажирского поезда. Как сообщают спасатели, после ликвидации огня в вагоне обнаружили мертвыми двух человек. Причины возгорания выясняются. Также предстоит установить, как в ремонтируемом вагоне оказались люди.

Вагон находился на территории ремонтного подразделения «Укрзалізниці» в селе Копылы Полтавского района. Спасатели тушили пожар более трех часов. Вагон выгорел полностью: уничтожены облицовка стен и потолка, внутреннее оборудование.

пожар

Личности погибших должны установить полтавские судмедэксперты.

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