Женщину пришлось вырезать из салона: в Днепре произошло тройное ДТП

В городе Днепре случилось масштабное ДТП. На Набережной Заводской столкнулись три автомобиля. Как сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сильнее всех пострадала женщина за рулем Daewoo Lanos. Ее пришлось буквально вырезать специнструментом из искореженного авто.

Установлено, что водитель Daewoo ехала утром в направлении центра. Машина потеряла управляемость и въехала в отбойник, а потом автомобиль отбросило на припаркованный грузовик MAN. Ехавший в том же направлении Opel Vectra не успел затормозить и тоже ударил Daewoo.

Пострадавшую из «Ланоса» высвободили с помощью аварийно-спасательного оборудования и увезли в больницу им. Мечникова. Продолжается следствие по выяснению обстоятельств ДТП.

Напомним, спасательные службы предупреждали, что в ближайшие дни из-за гололедицы повысится опасность аварий. Особенно опасно будет на участках вблизи эстакад, мостов и путепроводов — именно там высока вероятность обледенения трасс.

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