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Происшествия

Смертельное ДТП под Киевом: непристегнутые люди вылетели из машины и погибли

11:59 27 декабря 2020
дтп

Под Киевом в ночь на 27 декабря случилось смертельное ДТП. На пустой дороге столкнулись Honda Pilot и Volvo XC90. Последствия могли бы быть не такими страшными, если бы водитель и пассажир «Хонды» заблаговременно пристегнулись. В итоге, как сообщают патрульные Киевской области, в ДТП погибли двое находившихся в «Хонде», четверо людей из «Вольво» госпитализированы с травмами.

дтп

В полиции говорят, что столкновение произошло на 23 километре трассы Чоп — Киев в направлении столицы. Предварительно, причиной стало грубое нарушение правил.

дтп

По информации dtp.kiev.ua, авария случилась, когда «Хонда» разворачивалась, а по трассе следовал «Вольво» на большой скорости. После удара в бок автомобиля, водителя и пассажира «Хонды» вышвырнуло через оконные проемы.

дтп

Напомним, спасательные службы предупреждают, что в ближайшие дни из-за снега с дождем водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах. В Днепре мокрая и скользкая трасса уже привела к тройному ДТП с пострадавшими.

Фото kyivregionpatrolpolice/Facebook, dtp.kiev.ua/Facebook

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