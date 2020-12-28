В Кривом Роге произошел смертельный обвал

В Кривом Роге в ночь на 28 декабря произошло обрушение двухэтажного заброшенного здания. Информация об инциденте на горячую линию «101» поступила в 0:26, сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного бесхозного здания.

Несмотря на то, что оно никем не эксплуатировалось, в здании оказались два человека (предварительно — лица без определенного места жительства).

Одного из них достали из-под завалов без признаков жизни, второго же госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы № 1. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Эвакуация пострадавшего

Напомним, в Днепре в ночь на 16 декабря при пожаре погибли трое бездомных. Они также прятались от холода в заброшенном здании.

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter