28.15 / 28.41 34.13 / 34.63
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Кривом Роге произошел смертельный обвал

10:34 28 декабря 2020
В Кривом Роге произошел смертельный обвал

В Кривом Роге в ночь на 28 декабря произошло обрушение двухэтажного заброшенного здания. Информация об инциденте на горячую линию «101» поступила в 0:26, сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайной ситуации в Днепропетровской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали разрушение перекрытия между первым этажом и подвалом двухэтажного бесхозного здания.

Несмотря на то, что оно никем не эксплуатировалось, в здании оказались два человека (предварительно — лица без определенного места жительства).

Одного из них достали из-под завалов без признаков жизни, второго же госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы № 1. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Эвакуация пострадавшего

Напомним, в Днепре в ночь на 16 декабря при пожаре погибли трое бездомных. Они также прятались от холода в заброшенном здании.

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

«До какого же маразма доходят»: Гарик Харламов испытал гнев читателей из-за шуток о Дмитрии Гордоне

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер