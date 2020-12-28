28.16 / 28.41 34.14 / 34.63
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Горняк оказался под завалами из-за обрушения на донбасской шахте

14:00 28 декабря 2020
Горняк оказался под завалами из-за обрушения на донбасской шахте

На Луганщине произошел обвал горных пород в шахте «Золотое», которая входит в состав государственного предприятия «Первомайскуголь». Под завалами оказались двое шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его информации, обвал на горизонте 687 м случился в 0:13 28 декабря.

Одного из пострадавших горняков — Александра Васильчука — удалось оперативно освободить из-под завалов, от госпитализации он отказался.

«Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку», — написал Волынец в своем Facebook.

Напомним, 27 июля произошел смертельный обвал на шахте «Новодружеская» объединения «Лисичанскуголь», а в июне в том же объединении погиб горняк шахты «Привольнянская».

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Виталий Кличко

Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

«Ну очень некрасиво поступили»: «холостячку» Мишину пристыдили из-за отвергнутого участника

Алла Добкина

Длинноногая дочь экс-нардепа Добкина нацелилась на "Олимпийский"

Меган Маркл

Стало известно о вражде Меган Маркл с знаменитой голливудской звездой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер