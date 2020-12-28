Горняк оказался под завалами из-за обрушения на донбасской шахте

На Луганщине произошел обвал горных пород в шахте «Золотое», которая входит в состав государственного предприятия «Первомайскуголь». Под завалами оказались двое шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

По его информации, обвал на горизонте 687 м случился в 0:13 28 декабря.

Одного из пострадавших горняков — Александра Васильчука — удалось оперативно освободить из-под завалов, от госпитализации он отказался.

«Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку», — написал Волынец в своем Facebook.

Напомним, 27 июля произошел смертельный обвал на шахте «Новодружеская» объединения «Лисичанскуголь», а в июне в том же объединении погиб горняк шахты «Привольнянская».

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