Горняк оказался под завалами из-за обрушения на донбасской шахте
На Луганщине произошел обвал горных пород в шахте «Золотое», которая входит в состав государственного предприятия «Первомайскуголь». Под завалами оказались двое шахтеров, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
По его информации, обвал на горизонте 687 м случился в 0:13 28 декабря.
Одного из пострадавших горняков — Александра Васильчука — удалось оперативно освободить из-под завалов, от госпитализации он отказался.
«Продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь другому горняку», — написал Волынец в своем Facebook.
Напомним, 27 июля произошел смертельный обвал на шахте «Новодружеская» объединения «Лисичанскуголь», а в июне в том же объединении погиб горняк шахты «Привольнянская».72
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