В Киеве снесли часть ресторана, из-за которого Кличко попал в скандал

Коммунальные службы Киева расчистили площадь у Золотых ворот от веранды грузинского ресторана «Хурма». Об этом сообщает «Вечерний Киев».

Коммунальщики завершили демонтаж сезонной площадки ресторана на улице Владимирская, 42. На месте работает дорожная техника.

Площадка находилась вплотную к входу на станцию «Золотые Ворота». Решение о ее домонтаже городские власти приняли из-за нарушения правил безопасности.

При этом первая попытка демонтажа завершилась скандалом — коммунальщиком препятствовали представители заведения. Но теперь площадку убрали, что позволило открыть фасад исторического здания. Ресторан «Хурма» сейчас не работает, издание не смогло получить комментарии его владельцев.

Ранее сообщалось, что стала известна причина ЧП на Шулявском мосту Киева — диверсантов, оказывается, не было.

Фото: «Вечерний Киев»

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