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Происшествия

У Ульяны Супрун случился скандал с таксистом

12:38 29 декабря 2020
Водитель

Бывшего руководителя Минздрава Уляну Супрун, которая ехала в такси вместе с супругом, водитель высадил на полдороги из-за просьбы приоткрыть окно.

Об этой ситуации Супрун рассказала на своей страничке в социальных сетях, начав с предыстории.

«В начале декабря медиа опубликовали результаты небольшого исследования о том, как снизить риск передачи SARS-CoV-2 в авто. Исследователи сделали компьютерную модель, которая имитировала поток воздуха внутри компактного автомобиля. На основе этой модели они имитировали различные сценарии езды в машине: с открытыми окнами и закрытыми окнами. Цель — определить, как будет ездить безопаснее», — пишет Ульяна Супрун и добавляет, что наиболее безопасным вариантом была названа поездка с приоткрытыми окнами, а наиболее опасным — с закрытыми окнами и включенным кондиционером или отоплением.

«Исходя из этой информации, мы с Марком каждый раз, как заказываем такси, просим водителей немного открыть хотя бы одно окно. В этот раз поступили так же — попросили опустить стекло на одном окне на два сантиметра ниже. Но водитель сказал, что не хочет этого делать из-за того, что образуется сквозняк. А он боится заболеть. Тогда мы сказали ему, что от сквозняка не передаются опасные возбудители болезней, в отличие от душного воздуха. Пробовали рассказать об исследовании. Но он не захотел нас слышать. Зато предложил выйти на полпути из авто. Водитель испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19», — пишет экс-руководитель Минздрава.

Ранее Уляна Супрун посоветовала украинцам «декоммуниризровать» домашние аптечки, выбросив из них горчичники, йод с зеленкой, бальзам «Звездочка» и оксолиновую мазь.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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