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Происшествия

В киевском ресторане российского комика Сергея Светлакова случился пожар

13:33 29 декабря 2020
Пожар

Во вторник, 29 декабря, в Киеве произошло возгорание в ресторане узбекской кухни Eshak, который принадлежит комику из РФ Сергею Светлакову. Информацию о пожаре сообщило на своей странице в Facebook ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

Пожар произошел не первом этаже в 9-этажного дома — загорелись жировые отложения в вытяжном шкафу. Спасатели быстро локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Ресторан узбекской кухни Eshak расположен в Печерском районе столицы, его открыли комик, актер сериала «Наша Russia» Сергей Светлаков и московский ресторатор Александр Орлов. Интерьер заведения оформлен в восточном стиле.

Ранее сообщалось, что шоумена Сергея Светлакова госпитализировали с серьезными осложнениями из-за инфицирования COVID-19.

Фото: ГСЧС

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