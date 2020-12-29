Суд определился, оставлять ли в СИЗО на Новый год "луцкого террориста" Кривоша

«Луцкого террориста», который 21 июля захватил в городе автобус с пассажирами, оставили в СИЗО. Такое решение принял 29 декабря горрайонный суд. Подследственный Максим Кривош останется под стражей до 2 февраля.

Кривош подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса: захват заложников, террористический акт, покушение на жизнь полицейского, незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами.

Следствие по делу все еще продолжается. Назначена судебно-лингвистическая экспертиза книги Кривоша «Философия преступника». Также следствие ждет выводов от команд, проводивших взрывотехническую, судебно-баллистическую экспертизы и исследование холодного оружия.

Напомним, 21 июля житель Луцка захватил автобус с 13 людьми. Пассажиров гражданин удерживал около 12 часов, а потом сдался полиции. Фрагменты видео, на которых запечатлен террорист, вызвали много вопросов.

Максим Кривош — ранее судимый и отсидел около десяти лет за разбой, вымогательство, мошенничество, незаконное обращение с оружием. Находясь за решеткой, написал книгу «Философия преступника». После освобождения много писал в соцсетях под псевдонимом «Максим Плохой».

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