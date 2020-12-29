Рейсовый автобус с 15 пассажирами рухнул в бассейн в Николаевской области

Неординарное ДТП случилось вечером 29 декабря в Николаевской области в районе села Подлесное. Как сообщили в полиции, маршрутка с пассажирами слетела с трассы, оказалась во дворе частного дома и рухнула в пустой бассейн.

Микроавтобус следовал из Новой Одессы в Сафроновку. На момент ДТП в салоне находились 15 пассажиров и пожилой водитель. шофер не пострадал, а вот двоим пенсионерам понадобилась помощь медиков. С 65-летним водителем автобуса общается полиция.

Напомним, Госслужба по чрезвычайным ситуациям Николаевской области предупреждала, что из-за непогоды 29 декабря на дорогах будет опасно. Водителей просили проявлять осторожность и соблюдать правила.

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