«Повезла в больницу, но было поздно»: мать забила до смерти сына-малыша на Днепропетровщине

В Днепропетровской области 25-летняя горе-мать сильно избила своего 3-летнего сына, а когда ребенку стало совсем плохо, то повезла в больницу, но он умер по дороге в медучреждение.

Как сообщают в ГУНП в Днепропетровской области, сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от врача скорой медицинской помощи. Полицейские выяснили, что женщина сильно избила сына, нанося ему удары по голове и по туловищу. На следующий день мальчику стало совсем плохо и мать решила показать его медикам…

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе к шести годам тюрьмы приговорили 19-летнюю горе-мать, которая оценила своего маленького сына в 400 тысяч гривен и хотела, продав младенца, купить квартиру и машину.

Фото с Pixabay.

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