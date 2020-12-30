Бориспольский экспресс сошел с рельсов

В среду, 30 декабря, в Киеве на станции «Дарница» случилась авария с экспрессом Киев — Борисполь-аэропорт.

Как сообщают в «Укрзалізниці», во время движения поезда № 828 произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.

«Укрзалізниця» расследует инцидент со сходом с рельсов нескольких колесных пар экспресса Киев — Борисполь-аэропорт. Причины будут установлены в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Напомним, что весной этого года чрезвычайное происшествие на железной дороге случилось в Одесской области. Так, в районе 1-й Заставы (на подъезде к Одессе) поезд сошел с рельсов и пробил бетонную стену.

Иллюстративное фото со странички «УЗ» в социальных сетях.

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