Бориспольский экспресс сошел с рельсов
В среду, 30 декабря, в Киеве на станции «Дарница» случилась авария с экспрессом Киев — Борисполь-аэропорт.
Как сообщают в «Укрзалізниці», во время движения поезда № 828 произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.
«Укрзалізниця» расследует инцидент со сходом с рельсов нескольких колесных пар экспресса Киев — Борисполь-аэропорт. Причины будут установлены в кратчайшие сроки. В результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении.
Напомним, что весной этого года чрезвычайное происшествие на железной дороге случилось в Одесской области. Так, в районе 1-й Заставы (на подъезде к Одессе) поезд сошел с рельсов и пробил бетонную стену.
Иллюстративное фото со странички «УЗ» в социальных сетях.140
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