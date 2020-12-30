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Происшествия

В Одессе легковушка влетела в "Макдональдс": есть пострадавшие

19:31 30 декабря 2020
В Одессе легковушка влетела в «Макдональдс»: есть пострадавшие

В Одессе автомобиль влетел на территорию МакДональдса на проспекте Шевченко. По предварительным данным, пострадала посетительница фаст-фуда, которая оказалась на открытой площадке заведения.

Очевидцы утверждают, что Nissan Almera вылетел с проезжей части на проспекте Шевченко.

Жертву наезда без сознания и с сильным кровотечением увезли госпитализировали скорой помощи. Был ли он трезвым, не известно.

Источник одесского ресурса «Думская» сообщил о госпитализации и водителя Nissan.

Фото и видео с места событий показал Telegram-канал **евая Одесса.

Предполагаемый виновник ДТП

Напомним, в конце ноября во Львове пьяный водитель Volkswagen Touareg въехал на детскую площадку на улице Торфяной, 23, снес горку и повис на качелях.

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