Пьяный дипломат врезался в автобус в Киеве

В Киеве авто с дипломатическими номерами не разминулось с автобусом, который ехал по главной дороге. В интервью ТСН водитель автобуса сообщил, что после столкновения из авто вышел водитель, который едва держался на ногах.

Спустя некоторое время он уже закрылся в автомобиле и отказался общаться с кем бы то ни было.

На место прибыли его знакомые, а также сотрудники охраны дипломатических представительств.

Должность участника ДТП и его граждаство охранники не разглашают, однако проверку на содержание алкоголя в крови он проходить отказался.

Напомним, в ночь на 27 декабря под Киевом случилось ночное смертельное ДТП — на пустой дороге столкнулись Honda Pilot и Volvo XC90. Погибли двое находившихся в Honda, а четверых людей из Volvo госпитализировали с травмами.

252

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter