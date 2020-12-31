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Происшествия

Пьяный дипломат врезался в автобус в Киеве

9:04 31 декабря 2020
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В Киеве авто с дипломатическими номерами не разминулось с автобусом, который ехал по главной дороге. В интервью ТСН водитель автобуса сообщил, что после столкновения из авто вышел водитель, который едва держался на ногах.

Спустя некоторое время он уже закрылся в автомобиле и отказался общаться с кем бы то ни было.

На место прибыли его знакомые, а также сотрудники охраны дипломатических представительств.

Должность участника ДТП и его граждаство охранники не разглашают, однако проверку на содержание алкоголя в крови он проходить отказался.

Напомним, в ночь на 27 декабря под Киевом случилось ночное смертельное ДТП — на пустой дороге столкнулись Honda Pilot и Volvo XC90. Погибли двое находившихся в Honda, а четверых людей из Volvo госпитализировали с травмами.

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Пьяный дипломат врезался в автобус в Киеве

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