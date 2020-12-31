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Происшествия

«Моей маме подложили взрывчатку»: Шабунин сделал эмоциональное заявление

9:17 31 декабря 2020
Взрывчатка

Руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, дом которого летом этого года подожгли, эмоционально отреагировал на «привет» — взрывчатку, подложенную под квартиру его мамы в Ровно.

«Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой „привет“, а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит», — пишет Шабунин на своей страничке в социальных сетях и обрушивается с критикой на правоохранительную систему страны, которая «не может обеспечить уже даже не справедливость, а элементарную безопасность своих граждан».

«Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности», — пишет Шабунин и добавляет, правоохранительная система «деградирует», а на серьезные инциденты с активистами «политическое руководство страны реагирует, в лучшем случае, видосиками, в худшем — защитой от наказания управленцев этих деградированных систем». Он также напомнил, что за полгода, которые прошли с момента поджога его дома в Киевской области, «нацполиция Авакова так и не смогла найти хотя бы исполнителей», а о заказчиках «не приходится и говорить».

Что же касается взрывчатки у квартиры мамы Шабунина в Ровно, то полицейские обнаружили «два предмета, похожие на корпусы гранат „Ф-1“, частично помещенные в коробку».

«Владелица квартиры, мать главы общественной огранизации по противодействию коррупции была дома одна. Ее и остальных жителей подъезда эвакуировали», — добавили в областной полиции.

Ранее мама Шабунина Татьяна Александровна, рассказывая о пожаре в доме под Киевом, утверждала, что взрыв прогремел около трех часов ночи, и что это был не газ. По ее словам, после взрыва даже свет не пропал — она обратила на это внимание, поскольку нужно было отключить сигнализацию, чтобы выйти из дома.

Фото с сайта ГУНП в Ровенской области.

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