Автомобиль взорвался в Киеве

В Дарницком районе Киева произошло ЧП — прогремел взрыв, после чего загорелся автомобиль.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», происшествие случилось на улице Анны Ахматовой — огонь повредил Rover 75, а также стоявший рядом Opel Movano.

«В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, закопчен салон, в рядом припаркованном автомобиле Opel Movano повреждены пластиковые элементы правой части», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работали бойцы столичного ГосЧС. К счастью, ни кто не пострадал. Причины возгорания установит следствие.

В чрезвычайной службе уточнили, что пожар возник в автомобиле, который стоял во дворе дома 14-Б.

Напомним, что в августе 2020 года в Днепре в пиапаркованной машине, в которой сидел ее владелец, прогремел взрыв. Предположительно, взорвалась граната. Пострадавшему оторвало обе руки, вскоре он скончался в больнице.

Фото со странички Главного управления ГосЧС в Киеве в соцсетях.

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