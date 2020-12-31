28.17 / 28.51 34.21 / 34.89
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Автомобиль взорвался в Киеве

10:37 31 декабря 2020
Сгоревшее авто

В Дарницком районе Киева произошло ЧП — прогремел взрыв, после чего загорелся автомобиль.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», происшествие случилось на улице Анны Ахматовой — огонь повредил Rover 75, а также стоявший рядом Opel Movano.

«В результате пожара в автомобиле поврежден моторный отсек, закопчен салон, в рядом припаркованном автомобиле Opel Movano повреждены пластиковые элементы правой части», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работали бойцы столичного ГосЧС. К счастью, ни кто не пострадал. Причины возгорания установит следствие.

В чрезвычайной службе уточнили, что пожар возник в автомобиле, который стоял во дворе дома 14-Б.

Напомним, что в августе 2020 года в Днепре в пиапаркованной машине, в которой сидел ее владелец, прогремел взрыв. Предположительно, взорвалась граната. Пострадавшему оторвало обе руки, вскоре он скончался в больнице.

Фото со странички Главного управления ГосЧС в Киеве в соцсетях.

474

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Валерий Леонтьев

У Валерия Леонтьева впервые за 50 лет случилось «неимоверное»

малахов

«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

Регина Тодоренко

"Болит адски": Регина Тодоренко срочно госпитализирована на Бали

Сгоревшее авто

Автомобиль взорвался в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер