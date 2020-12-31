28.17 / 28.51 34.21 / 34.89
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

У Венедиктовой отреагировали на гранаты у дверей матери Шабунина

10:44 31 декабря 2020
У Венедиктовой отреагировали на гранаты у дверей матери Шабунина

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом полицией по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия в отношении матери антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Констатировано, что по предварительным данным, в корпусах обнаруженных под дверью гранат взрывчатки не обнаружено.

«Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, взято на контроль руководством Офиса Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле неизвестные подожгли дом матери Виталия Шабунина.

144

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Валерий Леонтьев

У Валерия Леонтьева впервые за 50 лет случилось «неимоверное»

малахов

«Но не ноги об меня вытирать»: Андрей Малахов обиделся на Наташу Королеву

Регина Тодоренко

"Болит адски": Регина Тодоренко срочно госпитализирована на Бали

Сгоревшее авто

Автомобиль взорвался в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер