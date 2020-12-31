У Венедиктовой отреагировали на гранаты у дверей матери Шабунина

Ровенская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом полицией по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия в отношении матери антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Констатировано, что по предварительным данным, в корпусах обнаруженных под дверью гранат взрывчатки не обнаружено.

«Досудебное расследование в уголовном производстве, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ровенской области, взято на контроль руководством Офиса Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Напомним, в июле неизвестные подожгли дом матери Виталия Шабунина.

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