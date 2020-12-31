«Взрывчатку подложили не только моей маме»: Шабунин сообщил о новом инциденте

На следующий день после того, как под дверью квартиры мамы руководителя ЦПК Виталия Шабунина в Ровно нашли взрывчатку, аналогичный «подарок» подложили и под квартиру родителей его жены, которые живут на Борщаговке в Киеве.

«Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и борщаговскую квартиру родителей жены, — пишет Шабунин на своей страничке в соцсетях. — Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями».

Отметив неважность того, кто именно это организовал, Шабунин добавил, что сделать это позволила «несостоятельность руководства государства наказать заказчиков сотен нападений на активистов».

Он в очередной раз вспомнил, что полиция за полгода не смогла найти людей, которые подожгли его дом под Киевом. Ни исполнителей, ни заказчиков.

Напомним, что дом Шабунина под Киевом вспыхнул в июне этого года. Тогда Виталия с женой и детьми там не было — в доме были его родители, которые успели выскочить из загоревшегося здания.

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