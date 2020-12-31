Из-за происшествий с Шабуниным полиция решила пойти на особые меры

После того, как возле квартир матери и тещи руководителя Центра продиводействия коррупции Виталия Шабунина были найдены взрывные устройства, в полиции заявили о готовности предпринять «меры безопасности».

«События зафиксированы вечером 30 декабря в Ровно и утром 31 декабря в Киеве. Досудебное расследование следователи полиции Ровно проводят по фактам угроз убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия. Правовая квалификация события в столице будет предоставлена после проведения осмотра», — заявили в Нацполиции.

При этом в полиции добавили, что с учетом этих событий Виталию Шабунину будут «предложены меры безопасности», а в случае согласия руководителя ЦПК их обеспечением займутся столичные полицейские.

Ранее Виталий Шабунин сообщал об эвакуации жильцов подъезда, в котором живет его мама. У ее двери нашли корпусы гранат «Ф-1», частично помещенные в коробку.

Иллюстративное фото с сайта Национальной полиции Украины.

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