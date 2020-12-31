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Сын Щербаня назвал Лазаренко заказчиком убийства отца

15:02 31 декабря 2020
Роман Щербань

Сын погибшего в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня Руслан настаивает, что заказчиком убийства отца был экс-премьер-министр Павел Лазаренко, тогда как лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко к организации преступления отношения не имела.

По словам Щербаня в интервью Дмитрию Гордону, спецслужбы провели расследование и не нашли доказательств причастности лидера «Батьківщини», о чем он сам рассказал ей при личной встрече.

«Мы с ней часа три проговорили, восстановили в памяти полностью, что происходило в 1994—1996 годах, и я могу сегодня с уверенностью сказать, что Юлия Владимировна Тимошенко вообще к этому никакого отношения не имеет… Она чисто по-матерински поняла мои чувства в этой ситуации… Она посчитала нужным мне объяснить и рассказать, что было и как было: отношения, время встреч, вообще что и как происходило. Поэтому я на сегодняшний день могу четко сказать, исходя из того, что я знаю, и из нашего разговора с Юлией Владимировной, что она к этому отношения не имеет», — сказал Щербань.

Напомним, сам Лазаренко отрицает причастность к убийствам как Евгения Щербаня, так и Вадима Гетьмана.

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