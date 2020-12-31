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Происшествия

Под Киевом разбился пассажирский микроавтобус, много пострадавших

16:15 31 декабря 2020
Полицейский автомобиль

На Житомирской трассе в районе Чайки произошло масштабное ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие.

Как сообщает «dtp.kiev.ua», автомобиль «Субару» двигался в направлении Житомира, когда его подрезал джип.

«Водитель затормозил, а сзади „Спринтер“… В автобусе ехали 18 пассажиров. Пострадали пять человек, госпитализирована несовершеннолетняя девушка. Тяжелых нет», — говорится в комментарии к видео, на котором видны несколько машин скорой помощи, прибывших на место ДТП.

 

Вот еще кадры с места масштабного дорожно-транспортного происшествия.

 

Напомним, что накануне, 30 декабря, на автодороге Киев — Одесса в районе села Вита Почтовая произошло ДТП при участии сразу 8 авто. К счастью, жертв не было, травмы получили два человека, которых госпитализировали.

Иллюстративное фото с сайта патрульной полиции Киева в соцсетях.

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