Под окнами киевской мэрии едва не прогремел взрыв: первые подробности и видео ЧП

В центре Киева рядом со зданием КГГА загорелся газовый баллон. Баллон находился рядом с палатками, которые разбили протестующие предприниматели.

Несмотря на влажную погоду, огонь распространялся довольно быстро. Люди, идущие по Крещатику, с опаской обходили пламя и возмущались наличием палаток в центре столицы.

На ролике, опубликованном ресурсом «Киев Оперативный», видно, как из палаток выбежал мужчина и набросил на горящий баллон одеяло. Затем он попытался тушить пламя, поливая его водой. Ликвидировать огонь удалось только пенным огнетушителем.

Напомним, в Одессе на воздух чуть не взлетело кафе — внутри помещения были газовые баллоны, которые могли взорваться.

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