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Происшествия

Поножовщину устроили в новогоднюю ночь на Андреевском спуске

15:06 1 января 2021
чп

В центре Киева в новогоднюю ночь уличный конфликт закончился поножовщиной. Пострадал мужчина — он получил серьезное ранение в область живота. Видео последствий инцидента на Андреевском спуске приводит Киев Оперативный.

Бригада «скорой» оказала пострадавшему первую помощь и рекомендовала госпитализацию.


В последний день старого года полиция Киева зарегистрировала четыре случая хулиганства, семь грабежей и 66 краж. Всего за сутки случилось 145 инцидентов, потребовавших вызова правоохранителей.

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